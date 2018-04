Motorrijder (62) vliegt uit de bocht en overlijdt 09 april 2018

02u44 0 Kalmthout Een 62-jarige motorrijder uit Stabroek is gisterenavond overleden na een ongeval in Kalmthout.

Om een nog onbekende reden vloog hij rond kwart na acht uit de bocht op het kruispunt van de Putsesteenweg en de Max Temmermanlaan in de richting van Putte. "Over de omstandigheden van het ongeval kunnen we nog geen uitspraken doen", zegt Patrick De Smedt van de lokale politiezone Grens.





"Er was een getuige die duidelijkheid kon geven, naar alle waarschijnlijkheid gaat het over een eenduidig en jammerlijk ongeval. Het slachtoffer overleed ter plekke. Het gaat om een man uit Stabroek geboren in het jaar 1955."





Terwijl de hulpdiensten hun werk deden was de weg een tijdlang versperd. (BSB)