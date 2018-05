Mobiel recyclagepark in Kalmthout 31 mei 2018

Afvalintercommunale Igean start met een mobiel recyclagepark. Het gaat ome en proefproject in een viertal gemeenten waaronder Kalmthout. Iedereen is dan welkom met afval dat niet betalend is zoals harde kunststoffen, plastic folie, hout, metaal, piepschuim, vlak glas, kapot servies, porselein en kaarsresten, kurken stoppen en klein gevaarlijk afval. Op zaterdag 9 juni, 7 juli, 11 augustus, 8 september en 13 oktober 2018 kan je op in Kalmthout terecht aan het station van Kalmthout (11 tot 12 uur), kerk Nieuwmoer (13 tot 14 uur), kerk Achterbroek (14.15 tot 15.15 uur), kerk Centrum (15.30 tot 16.30 uur) en de kerk van Heide (16.45 tot 17.45 uur). (VTT)