Mister Bordeaux-Parijs ontroerd bij hulde WIELERLEGENDE HERMAN VANSPRINGEL GEVIERD VOOR 75STE VERJAARDAG TOON VERHEIJEN

14 mei 2018

02u32 0 Kalmthout Een groot verjaardagsdiner, een mooie taart en een unieke pentekening. Wielerlegende Herman Vanspringel zal zijn 75ste verjaardag niet snel vergeten. Samen met de Herman Vanspringels Diamond voor nieuwelingen stond de Kempense gemeente volledig in het teken van de ex-wielrenner.

Nogal strak afgetraind en goedlachs. Toch een beetje genietend van alle aandacht en de 31ste editie van 'zijn' Herman Vanspringels Diamond. De wielerlegende viert deze zomer zijn 75ste verjaardag. "Dit jaar is onze gemeente een échte wielergemeente met de organisatie van enkele EK's en bijvoorbeeld het BK retrokoers", vertelt burgemeester Lieven Janssens. "Dat we dan ook nog eens Herman in de bloemetjes kunnen zetten, maakt het jaar helemaal goed. Hij was een geweldig coureur. Hij won onder meer zeven keer Bordeaux-Parijs en andere klassiekers. Maar hij was niet alleen een groot renner, maar is nog altijd een fijn mens. Een warme man."





Ereburger

Suske Verhaegen, vorig jaar nog weken in coma na een ongeval, Geert Wellens, Roland Liboton, Geert Omloop en Jan Bakelandts. Allemaal waren ze er gisteren bij om 'den Herman' een mooi eerbetoon te schenken. Ook burgemeester Lukas Jacobs en schepen Maarten De Bock (beiden CD&V) uit Kalmthout kwamen naar Vorselaar afgezakt. Ze overhandigden de wielerlegende een prachtige pentekening van kunstenaar Mark Verbraeken uit Kalmthout. "De wedstrijd is dankzij vrijwilligers en onder impuls van Luk Wuyts opgestart in Kalmthout en is pas later verhuisd naar Vorselaar", vertelt Lukas Jacobs. "We hebben van Herman destijds ook ereburger gemaakt. Ik weet nog goed dat het een van de weinige punten was in 1997 waarover de gemeenteraad het meteen eens was."





Waarna het de beurt was aan de gemeente Grobbendonk om een taart te schenken met enkele foto's van Herman op de taart. "Als sportman mocht het niet, maar nu kan het geen kwaad meer hé", lacht Eric Van Meensel, burgemeester van Grobbendonk.





En Herman zelf? Die was zichtbaar bewogen toen hij de pentekening kreeg. Tranen in de ogen. "Die tekening krijgt zeker een plaats in mijn woonkamer", vertelt Herman. "Dit doet me zeker wel wat. Mijn verjaardag is wel pas in augustus, maar dit pakken ze me niet meer af (lacht). "Fietsen zat er dit jaar nog niet zo veel in. Ik ben gevallen. Afgelopen weekend heb ik voor de eerste keer nog eens op de fiets gezeten. Ik ben gevallen en geopereerd. Ik had een breuk in het bekken. Maar in normale omstandigheden zit ik toch nog een drietal keren per week op de fiets. Ritjes van zo'n 65 kilometer he. Dat zijn geen honderden kilometers meer, hé. Soms nog met mijn goeie vriend Eddy Merckx. Daar rij ik ook nog regelmatig mee."