Metersgrote treinmaquette ter ere van stationschef met dertig jaar dienst Sander Bral

09 december 2018

17u26 0 Kalmthout Een maquette van 7 op 2,5 meter van het treinstation van Heide was de grootste blikvanger op de Stationsfeesten dit weekend. Maquettebouwer Yannick De Vinck stelde zijn meesterwerk voor ter ere van Jan Francken, die al dertig jaar stationschef is van het ‘Suske & Wiske-station’.

Groot feest in het station van Heide in Kalmthout. Stationschef Jan Francken vierde dit weekend zijn dertigste dienstjaar als stationschef. Hij voelt zich meer conciërge dan chef van het station en het gebouw zelf is onder zijn toezicht meer een cultureel centrum dan een treinstation met activiteiten rond Suske & Wiske, exposities en boekvoorstellingen.

Het pronkstuk van de tentoonstelling is de maquette van de site van maar liefst 7 op 2,5 meter. “In 2011 zijn we al met het schaalmodel begonnen ter ere van het honderdjarig bestaan van het station”, legt maquettebouwer Yannick De Vinck uit. “De stationschef vroeg of we voor dit feest niks soortgelijks in elkaar konden steken. Sinds februari zijn we met drie terug ijverig aan het werk om onze oude maquette te vervolledigen met de achterwoning van het station en het hotel. We hebben goed moeten doorwerken maar onze treintjes hebben het hele weekend door kunnen rijden”, lacht Yannick.

Lees alles over de dertigjarige carrière van Jan Francken hier.