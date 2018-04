Met rijverbod dronken achter stuur 18 april 2018

De politiezone Noord heeft de voorbije dagen twee personen kunnen tegenhouden die een lang rijverbod aan hun laars lapten. Een tiental dagen geleden zette een patrouille een bestelwagen aan de kant op de Hoogboomsesteenweg. De wagen zwalpte over de weg en dat vertrouwde de interventieploeg niet meteen. Toen de bestuurder moest blazen, bleek al snel dat hij zwaar te diep in het glas had gekeken. De man kon ook geen rijbewijs voorleggen. Al snel werd duidelijk dat de man in februari een rijverbod kreeg opgelegd van een jaar. Daar zal dus binnenkort nog wel wat bijkomen.





Enkele dagen geleden kon een patrouilleploeg op het kruispunt van de Withoeflei en de Heidestatiestraat een bestuurder tegenhouden waarvan ze wisten dat hij een levenslang rijverbod heeft opgelegd gekregen.





"Desondanks vermoedden we dat hij nog steeds met de auto reed", klinkt het bij de politiezone Noord. "Dankzij een gerichte actie konden we hem op heterdaad betrappen. Uit de ademtest bleek ook nog dat hij te veel gedronken had. Zijn wagen werd in beslag genomen."





De twee mannen zijn ter beschikking gesteld van het parket. (VTT)