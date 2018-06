Met blindenstok op avontuur in de natuur VLINDERPAD NU OOK TOEGANKELIJK VOOR SLECHTZIENDEN TOON VERHEIJEN

30 juni 2018

02u49 0 Kalmthout Ook slechtzienden en blinden kunnen voortgaan genieten van het Vlinderpad in de Withoefse Heide. Initiatiefnemer is Eddy Van Oers die zelf nagenoeg blind is én werkt voor De Vroente, het bezoekerscentrum aan de Heide.

Er bestaan in Vlaanderen en Nederland wel paden die toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, maar dat gaat - om het met de woorden van Eddy Van Oers zelf te zeggen - om parkpaden. Mooi verharde paden die perfect zijn afgelijnd. In Kalmthout zorgen ze nu voor een primeur. Het Vlinderpad van zo'n drie kilometer is helemaal aangepast aan blinden en slechtzienden. De gemeente en het Agentschap Natuur & Bos schaarden zich mee achter het project. "Er bestaan wel wandelpaden voor slechtzienden en blinden als ik, maar die zijn weinig uitdagend", vertelt Eddy.





Boomstronken

"Daarom hebben we dit ontwikkeld. Bij de moeilijke stukken zijn er links van het pad boomstronken gelegd. Die dienen een beetje als leidraad voor ons. In het begin liggen er ook wat noppentegels. Het pad is ook geborsteld waardoor er opnieuw een soort van grens ontstaat voor ons van takjes en dennenappels."





Je zou kunnen denken: wat heeft een slechtziende of een blinde er nu aan om in een bos te komen wandelen? "Wij beleven de natuur op onze manier. Een kikker, een vogel, de kilte van het bos, de dauw... Dat maakt het voor ons speciaal." Peter Noben werkte samen het project uit met Eddy. In het najaar volgt er nog een app die blinde of slechtziende wandelaars kunnen gebruiken. Die kunnen ze dan gebruiken van aan het station in Heide tot aan het wandelpad. Als ze dan onderweg door omstandigheden afwijken, zal er bijvoorbeeld direct een melding komen. "We benadrukken wel: de wandeling is alleen te doen, maar je doet het als slechtziende of blinde toch best met een begeleider", zegt Peter Noben.





Tactiele wandelkaart

Eddy Van Oers heeft tijdens het bedenken van het pad ook rekening gehouden met de educatieve waarde. "Zo staan er onderweg zeven infopunten met meer uitleg voor bijvoorbeeld schoolkinderen. Op termijn willen we ook een 'tactiele' wandelkaart ontwikkelen. Zo kunnen slechtzienden of blinden ook zelf een wandelkaart bestuderen en voelen." Ook de gemeente en ANB zijn belangrijke partners in het dossier. "Wij hebben mee de obstakels langs het pad gelegd", zegt boswachter Jef De Winter. "In een beschermd natuurgebied is immers niet alles mogelijk."