Meer toog en meer tappers op 'Feest op het plein' 08 augustus 2018

De Romeo's strijken op dinsdag 14 augustus weer neer op het marktplein in Kalmthout voor 'Feest op het Plein'. Ze zorgen met hun gastartiesten voor een sfeervolle avond vol ambiance met Vlaamse muziek.





"De avond begintom 20 uur en de show zelf duurt maar liefs 3,5 uur. De inkom is gratis", vertelt Lukas Jacobs.





"We engageren ons er graag voor omdat we de voorbije jaren hebben gemerkt dat het veel volk lokt."







Naast de Romeo's zakken die avond Luc Steeno, Lindsay, Gene Thomas en Rene Redley af naar Kalmthout. Ze worden vergezeld door een liveband.





"Vorig jaar was het behoorlijk druk, met lange wachttijden aan de toog en loketten.De organisatie houdt alvast rekening met een vol marktplein en voorziet daarom heel wat meer medewerkers. Er komt veertig meter toog, acht tapkranen, 32 tappers en vier jetonloketten", aldus de burgemeester nog."





