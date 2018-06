Meer fietspaden en meer zones 30 30 juni 2018

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een nieuw mobiliteitsplan. De gemeente kiest resoluut voor de fiets en veilige schoolomgevingen. Het oude mobiliteitsplan was zeventien jaar oud en aan vervanging toe. "We gaan onder meer voor meer en grotere zones 30", zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V). "We willen mensen aansporen na te denken over welk vervoersmiddel gepast is voor hun verplaatsing." Zo wil de gemeente hoogwaardige fietsroutes, betere fietsenstallingen en komen er Blue-bikes aan station Heide. De eerstvolgende nieuwe fietspaden zullen aangelegd worden langs de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg. De zones 30 aan de scholen worden één voor één onder loep genomen en verbeterd waar mogelijk. Ook schoolstraten kunnen de schoolomgeving veiliger en duurzamer maken." (VTT)