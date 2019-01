Meer boetes voor parkeren op mindervalidenplaatsen Toon Verheijen

08 januari 2019

19u49 0 Kalmthout De politiezone Grens heeft in 2018 meer boetes uitgeschreven voor foutparkeerders die een plaats in nemen voor mindervaliden.

In 2017 werden er in totaal 32 overtredingen vastgesteld, maar in 2018 waren dat er al 37 waarvan 19 in Kalmthout, 9 in Essen en 9 in Wuustwezel. “Opvallend dat er veel overtredingen aan spoorwegstations gebeurden”, zegt politie- en gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). “Het station van Heide spant de kroon met vijf overtredingen. Ook aan Essen-statie liep het mis. Verklaring is wellicht de grote parkeerdrukte. Maar het is en blijft ontoelaatbaar.”

Essen krijgt dit jaar zijn honderdste parkeerplaats voor mindervaliden.