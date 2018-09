Marktbevraging voor erfpacht Diesterweg 05 september 2018

De stad Antwerpen is eigenaar van de terreinen en gebouwen aan de Diesterweg in Kalmthout. Sinds 2013 heeft de gemeente zelf het beheer gekregen van de buitenterreinen en enkele ruimtes. Onder meer de speelpleinwerking vindt daar tijdens de zomermaanden plaats en de jeugdbewegingen maken er ook regelmatig gebruik van. De stad Antwerpen is nu op zoek naar een erfpachtnemer voor het hele domein van 52.000 vierkante meter met daarop de verschillende gebouwen, drie speelweides, een fietsparcours en een minigolf. De stad organiseert daarvoor een marktbevraging. Voorwaarde van de stad blijft wel dat het domein alleen gebruikt wordt voor onderwijs, speelpleinen, jeugdverenigingen, bosklassen, kinderopvang en/of gelijkaardige activiteiten. De gemeente Kalmthout wil de lokale verankering op het domein Diesterweg in de toekomst kunnen behouden. De bevraging is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/marktbevraging-domein-kalmthout. (VTT)





