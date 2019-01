Mammobiel houdt halt op Marktplein Toon Verheijen

07 januari 2019

12u47 0 Kalmthout De mammobiel staat tussen 8 en 24 januari op het marktplein in Kalmthout. Alle vrouwen tussen de 50 en 69 worden opgeroepen om hun borsten te laten nakijken.

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar die (nog) geen klachten hebben, worden door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) uitgenodigd om een gratis borstonderzoek te laten doen. Zij krijgen een uitnodigingsbrief in de bus om langs te gaan bij de mammobiel.

Die staat op het marktplein van Kalmthout van dinsdag 8 tot en met donderdag 24 januari . Als het voorgestelde moment in de oproepingsbrief niet past, dan kan je een nieuwe afspraak maken via het gratis nummer 0800 60 160. Zonder afspraak is een onderzoek niet mogelijk. De mammobiel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Als je borstklachten hebt, dan word je best rechtstreeks opgevolgd door je arts. Een tweejaarlijks onderzoek sluit niet uit dat je toch borstkanker kan ontwikkelen. Het is belangrijk om regelmatig je borsten zelf te onderzoeken.