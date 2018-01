Lukas Jacobs trekt lijst CD&V 26 januari 2018

Huidig burgemeester Lukas Jacobs zal in oktober dit jaar de lijst trekken van CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik heb me met veel enthousiasme kandidaat gesteld als lijsttrekker", vertelt Lukas Jacobs. "Burgemeester van Kalmthout is een mooie job. Ik doe het nu al 17 jaar en elke dag is het een uitdaging om met een grote groep mensen samen te werken aan het bestuur van onze gemeente. Ik engageer me ook om de taak als burgemeester opnieuw voltijds in te vullen. Zo ben je goed bereikbaar, kom je vaak onder de mensen om te kunnen luisteren en zo weet je wat er leeft." CD&V in Kalmthout is volop bezig met de lijstvorming en de opmaak van het verkiezingsprogramma. "De lijstvorming loopt vlot. Alle schepenen en een groot deel van de huidige gemeente- en OCMW-raadsleden zijn opnieuw kandidaat. Daarnaast bieden we een plaats aan nieuwe kandidaten, jong en oud, uit de verschillende Kalmthoutse wijken." (VTT)