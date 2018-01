Lilou vervolledigt viergeslacht 24 januari 2018

De kleine Lilou Verberckmoes Letens heeft op 11 december voor een viergeslacht gezorgd in haar familie. De trotse mama is Emelien Letens (23) en de al even trotse oma is Marie-Paule Van Koetsem (55). Overgrootmoeder - en ongetwijfeld even trots - is de 95-jarige Marie-Louise Schoch.





(VTT)