Lezing over wolven in De Vroente 11 april 2018

Landschap vzw organiseert op vrijdag 20 april van 19.30 tot 22 uur een lezing over de wolf in De Vroente aan de Kalmthoutse Heide. "Er is geen dier waarover zoveel fabels de ronde doen. Om waarheid van mythe te onderscheiden organiseren we als Landschap vzw, de natuurvereniging achter het Meldpunt Wolven, regelmatig lezingen over de wolf en zijn verspreiding in Europa", zegt Jan Loos. "Met de komst van de Duitse wolvin Naya naar Leopoldsburg-Beringen-Hechtel en de eerste wolvenaanval op schapen in Meerhout is het heel actueel." Een ticket kost 6 euro voor de leden van Landschap vzw of 8 euro voor niet-leden. (VTT)