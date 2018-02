Lekkere zelfgemaakte frietjes bij Wilgenduin 07 februari 2018

De leerlingen van basisschool Wilgenduin smulden de voorbije dagen van frietjes op de school. Het was leerkrachte Astrid Daniëls die daar samen met haar leerlingen voor zorgde. "We hebben een hele maand gewerkt om een frituur uit de grond te stampen", vertelt Astrid Daniëls. "Het is al het achtste jaar dat we dat doen. De leerlingen maakten zelf een businessplan. In totaal hebben ze meer dan honderd kilogram goudgele frietjes, honderd curryworsten, driehonderd bitterballen en een massa miniloempia's gemaakt en verkocht." Gisterenavond mochten ook de ouders, broers en zusjes van de leerlingen van de klas van juf Astrid komen aanschuiven. (VTT)