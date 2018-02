Leerlingen Wilgenduin organiseren eigen stoet scholen vieren carnaval en start van krokusvakantie 10 februari 2018

02u44 0

"Onze leerlingen hebben in een bonte stoet een wandeling gemaakt in onze schoolomgeving", vertelt leerkracht Eddy Mertens van de school voor buitengewoon onderwijs Wilgenduin. "Nadien hebben we de kinderen getrakteerd op een lekkere warme chocomelk. Ze hebben er in elk geval van genoten." In Wuustwezel sloegen verscheidene scholen de handen in elkaar om er een grote optocht van te maken. GLS De Wissel, Daltonschool De Vinkjes en Vrije Basisschool Triangel trokken samen op in een grote carnavalsstoet die vertrok en aankwam aan het Achter d' Hovenplein. Daarna was er een gemeenschappelijk feestmoment op het plein en trokken de leerlingen weer naar hun eigen school voor een eigen feest.





(VTT)