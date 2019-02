Leerlingen trekken met klimaatplan naar gemeentehuis Toon Verheijen

14 februari 2019

13u53 0 Kalmthout Vier Kalmthoutse scholieren van basisschool Kadrie tonen hun bezorgdheid over het klimaat en trokken met een ideeënlijst naar het gemeentehuis om die uit te leggen aan burgemeester Lukas Jacobs en schepen van Jeugd en Milieu Silke Lathouwers. En ze waren goed voorbereid, want ze hadden zelfs een powerpointpresentatie in elkaar gestoken.

“Op school merken we dat kinderen vaak niet weten hoe het moet”, vertelt Isalinde. “Er zijn zoveel verschillende vuilbakken dat we door de bomen het bos niet meer zien.” Ook Victor herkent dat probleem. “’s Avonds zijn veel kinderen zo gehaast dat ze hun afval gemakshalve in de eerste vuilbak kieperen die ze tegenkomen. We denken dat we dit kunnen voorkomen als de leerkrachten regelmatig uitleg geven in de klas over de vuilbakken.” De leerlingen denken ook aan het organiseren van een autovrije dag en het aanmoedigen om te voet of met de fiets te komen. “In maart of april willen we alvast starten met een autovrije woensdag, tegen volgend jaar willen we dit graag één keer per week realiseren.”

Lukas Jacobs en Silke Lathouwers waren opgetogen met het initiatief van de jongeren. “Uiteraard zijn de nationale acties van de voorbije weken ons niet ontgaan”, zegt burgemeester Jacobs. “We zijn dan ook blij dat Victor, Jenne, Lasse en Isaline hun ideeën met ons komen bespreken. Deze generatie zal de effecten van de klimaatopwarming immers het hardst voelen. Als gemeentebestuur willen we dan ook het signaal geven dat ze gehoord worden. Maar we hebben ook al heel wat initiatieven genomen. Zo werden op verschillende gebouwen al zonnepanelen geïnstalleerd zoals recent op het zwembad. Ook wordt er overgeschakeld op LED-verlichting in de straten omdat die zuiniger zijn. Zeker in het gemeentehuis zelf wordt er zo milieubewust mogelijk gewerkt door papierverspilling tegen te gaan en kraantjeswater te drinken in plaats van plastic flessen aan te kopen.”