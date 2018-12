Leerlingen Kadrie fietsen voor twee goede doelen Toon Verheijen

26 december 2018

De leerlingen van Kadrie hebben zich de voorbije maand ingezet voor twee verschillende goede doelen en organiseerden daarvoor onder meer een sponsortocht waarvoor ze de regen en de koude trotseerden. De fietssponsortocht leverde in totaal 4.194,44 euro op. Het geld is overhandigd aan de vzw Mankala en aan de vzw Little Hearts. Vzw Mankala wil een kleuterschool bouwen in Gambia. Little Hearts is een weeshuis en een school in Cambodja.