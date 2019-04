Leerlingen Gitok winnen publieksprijs met gepimpt autowrak Toon Verheijen

01 april 2019

13u35 0 Kalmthout Een opvallende verschijning staat al sinds begin maart aan warenhuis Carrefour aan de Kapellensteenweg in Heide. Daar staat een gepimpt autowrak te pronken. Dat is het werk van negen graffitihelden van het GITOK in het kader van de wedstrijd van vzw XIU. En er is goed nieuws: want de leerlingen wonnen de publieksprijs dankzij bijna 900 likes op sociale media

De vzw XIU (lees als: ik zie u) ijvert ervoor om mensen aan te moedigen zich te laten zien in het donker door het dragen van reflecterende en fluo-kledij of accessoires. Het doel van de wedstrijd is een graffitikunstwerk te maken dat zichtbaar is in de schoolomgeving. De slogan ‘XIUgraag’ moest in het werk voorkomen. Stijn, Rosanna, Phoebe, Merel, Simon en Warre, Finn en Yaro gingen onder leiding van leerkracht Jan Van de Moer aan de slag. Ze kregen een autowrak ter beschikking en pimpten die helemaal op.

“Maandag kregen we de bevestiging van wat we eigenlijk al lang wisten. We zijn de grote winnaars van de publieksprijs van de XIU graffitiwedstrijd”, lacht leerkracht Jan Van de Moer. “Ons autootje werd dankzij de massale steun met bijna 880 likes gekozen als de winnaar van de publieksprijs. De tweede had maar 515 likes. De mensen van XIU zullen nu langskomen met voor elke leerling van Gitok eerste graad een reflectorsetje voor aan je fiets.”

Op de opendeurdag van 5 mei zal het kunstwerk zeker te bewonderen zijn op de school.