Leerlingen GITOK werken op Kalmthoutse Heide voor het klimaat Toon Verheijen

22 maart 2019

14u39 0 Kalmthout Een groep leerlingen van GITOK heeft vrijdagvoormiddag de handen uit de mouwen gestoken op de Kalmthoutse Heide. De klimaatacties van de voorbije periode inspireren de leerlingen en leerkrachten tot concrete actie. In samenwerking met het Grenspark Kalmthoutse Heide en het Agentschap voor Natuur en Bos voerden zij beheerwerken uit.

Martin Groffen, de voorzitter van het Grenspark Kalmthoutse Heide is blij met het initiatief. “Het Grenspark Kalmthoutse Heide steunt de jongeren in hun bezorgdheden rond het klimaat. Voor de aanwezige natuur in Vlaanderen en Nederland vormt klimaatverandering een grote uitdaging. In het Grenspark Kalmthoutse Heide proberen we de natuur te beschermen. Denk maar aan uitzonderlijke insecten zoals de heivlinder, de mierenleeuw en de zandloopkever. Deze zijn rechtstreeks afhankelijk van dit soort natuur. Een goed beheer is meer dan noodzakelijk.”

De leerlingen vonden de werken in elk geval nuttiger dan te betogen. “We hebben mogen helpen bij het tegengaan van de vergrassing van de heide”, klinkt het bij de natuuwerkers voor een dag. “Dat is blijkbaar het effect van uitstoot door industrie, verkeer en landbouw.”