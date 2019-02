Leerlingen GITOK pimpen autowrak Toon Verheijen

28 februari 2019

17u55 0 Kalmthout Een opvallende verschijning aan warenhuis Carrefour aan de Kapellensteenweg in Heide. Daar staat een gepimpt autowrak te pronken. Dat is het werk van negen graffitihelden van het GITOK in het kader van de wedstrijd van vzw XIU.

De vzw XIU (lees als: ik zie u) ijvert ervoor om mensen aan te moedigen zich te laten zien in het donker door het dragen van reflecterende en fluo-kledij of accessoires. Het doel van de wedstrijd is een graffitikunstwerk te maken dat zichtbaar is in de schoolomgeving. De slogan “XIUgraag” moest in het werk voorkomen. “We zijn enorm tevreden met het resultaat en zeker nu het wrak te pronken staat in de voortuin van Carrefour”, vertellen Stijn, Rosanna, Phoebe, Merel, Simon en Warre. Ook in naam van Finn en Yaro die er donderdag voor de foto niet bij konden zijn. “Best wel cool. We hebben er twee vrije woensdagnamiddagen voor moeten opofferen, maar we hebben dat graag gedaan. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Was het onder dwang ? Neen, zeker niet”, aldus de leerlingen met een vette knipoog naar leerkracht Jan Van de Moer.

Tweede leven

De winnaar van de wedstrijd van XIU zal binnenkort bekendgemaakt worden. GITOK hoopt dat ze het halen. “Daarna zal het wrak waarschijnlijk in onze schoolomgeving nog wel een tweede leven krijgen. Speciaal daarvoor hebben we ook een fiets gepimpt om er daarna bij te zetten. We willen daarmee duidelijk maken dat fietsers echt wel zeker fluo moeten dragen om zichtbaar te blijven.”

De deelname aan de wedstrijd en het creatieve talent van de leerlingen was ook jeugdhuis Govio opgevallen. “Ze hebben ons al uitgenodigd om ook daar een hele muur te gaan versieren. Een aanbod waar we graag op ingaan.”