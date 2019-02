Leerlingen GITOK pimpen autowrak voor graffitiwedstrijd Toon Verheijen

13u37 0 Kalmthout De leerlingen van de eerste graad van Gitok hebben zich de voorbije weken mogen uitleven op een autowrak. Ze hebben de wagen gepimpt voor hun deelname aan de graffitiwedstrijd van vzw XIU. Volgende week verschijnt de wagen in de schoolomgeving.

De vzw XIU (lezen als: ik zie u) ijvert ervoor om mensen aan te moedigen zich te laten zien in het donker door het dragen van reflecterende en fluo-kledij of accessoires. Het doel van de wedstrijd is een graffitikunstwerk te maken die zichtbaar is in de schoolomgeving en die mensen erop wijst om zich te laten opvallen. De slogan “XIUgraag” moest in het werk voorkomen.

“Omdat van onze eerstejaars nog niet echt iemand enorme Graffiti-skills heeft, zochten we andere middelen om toch mee te doen”, lacht leerkracht Jan Van de Moer. “Na wat zoeken kregen we van de firma Metal en Car Recycling we een autowrak ter beschikking. Brico en Colora sprongen ook enthousiast mee in het verhaal. De voorbije drie weken zijn onze leerlingen aan de slag gegaan met de voorbereidingen, grondverven, ontwerpen en het graffiti spuiten zelf. We zijn best trots op het resultaat. De leerlingen hebben er hun vrije woensdagnamiddagen voor opgeofferd en extra uren op de school doorgebracht. Vanaf volgende week is het resultaat dan ook duidelijk in de straat te zien op de parking van de Carrefour in Heide.Nu hopen dat we in de wedstrijd ook nog scoren, want als we winnen krijgen we een fluofuif cadeau.”