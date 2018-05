Leerlingen Gitok mogen naar Europees parlement 29 mei 2018

Het Gitok vaardigt in juli een delegatie van 22 leerlingen af voor een topoverleg in het Europees parlement in Straatsburg. Tijdens het weekend van 1 juli komen daar honderden scholieren uit tal van Europese landen samen om te discussiëren over verschillende thema's. "In oktober 2017 maakten de leerlingen van 5TBW en 5TICT een filmpje van twee minuten voor het project Euroscola. In het filmpje stelden ze zichzelf voor en maakten ze ook de thema's bekend die ze belangrijk vinden", vertelt leerlingenbegeleider Steff Nouws. "Het filmpje heeft duidelijk indruk gemaakt want enkele maanden later werden de leerlingen uitgenodigd." Het weekend van 1 juli brengen de leerlingen door in Straatsburg. In het parlement stellen de leerlingen zichzelf voor aan de andere scholen, zullen ze meedoen aan een vragenuurtje zoals tijdens een officiële zitting en leren ze hun stem uit te brengen. De leerlingen van Gitok zullen de enige Belgische leerlingen zijn die aanwezig zijn in Straatsburg. (VTT)