beachVolleybal

kort

Voor het komende beachvolleybalseizoen vormen Lana Mees en Bente Daniels een nieuw team. Mees speelde vorig seizoen met Margot De Clercq. Voor Bente Daniels, die in Duffel woont en dit eizoen bij Hermes Oostende speelt, wordt het komende beachseizoen een uitdaging, want de middenspeelster zal voor het eerst aantreden in het zand. (HFO)