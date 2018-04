Lagere school krijgt regenboogbank van GITOK 25 april 2018

De leerlingen van het vijfde jaar BHBA (Houtbewerking) van het Gitok trokken gisteren samen met hun leerkracht Filip Mangelschots naar de lagere school Sint-Jozef in Heide.





De leerlingen van GITOK gingen er mooie slingerende en gekleurde bank in elkaar zetten. De leerlingen hebben het meubel zelf gemaakt.





"De bank is specifiek voor de school gemaakt en zal er ook blijven staan", vertelt leerlingenbegeleider Steff Nouws. "Onze leerlingen hebben eerder ook al eens een speeltuig gemaakt voor Kadrie of een boombank voor een instelling in Zoersel."





De leerlingen van Sint-Jozef vonden vooral de kleurtjes wel mooi en zullen er ongetwijfeld niet van weg te slaan zijn. (VTT)