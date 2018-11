Kunstenaars 24 uur in de weer voor vrede Toon Verheijen

12 november 2018

11u32 0 Kalmthout De 24 uren voor de vrede in de New jorg Gallery is een succes geweest.

“Honderden toeschouwers hebben ons evenement bezocht en zo mee ondersteund”, vertelt beeldhouwer Jorg van Daele. “Samen met Yuttar Devalckeneer zijn we er in geslaagd om in 24 uren een beeldhouwwerk te maken in blauwe hardsteen en ijzer.”

Het beeldhouwwerk draagt de naam ‘ vleugel voor de vrede’ en wordt later geveild De opbrengst gaat naar kunstenaars die geen geld of mogelijkheden hebben om materiaal voor hun kunst te kopen .