Kruispunt Achterbroek weer open tot de zomer Toon Verheijen

09 april 2019

14u12 3 Kalmthout Onder het motto ‘het mag ook al eens meezitten’ is er goed nieuws voor de inwoners van Achterbroek en alle dagelijkse passanten op het drukke kruispunt. De derde fase is sneller afgerond dan verwacht waardoor het kruispunt tot juni weer volledig open is voor alle verkeer.

De werken in Achterbroek startten in februari. “In de vierde fase stonden de huisaansluitingen op de vernieuwde leidingen gepland”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Ook de aanleg van een stuk van de gasleiding op de Kalmthoutsesteenweg moest in die fase gebeuren. De aannemer kon die werken al mee uitvoeren in fase 3. Daardoor is het kruispunt tijdens fase 4 opnieuw open voor het verkeer en dat in alle richtingen. Goed nieuws natuurlijk, want dat beperkt toch de hinder.”

De grote omleiding voor doorgaand verkeer blijft wel gelden. De bussen van de Lijn rijden opnieuw volgens de gewone dienstregeling. Op maandag 3 juni start fase 5. De Roosendaalsebaan wordt dan een maand lang enkelrichting vanuit Essen. Tijdens de zomervakantie is héél het kruispunt afgesloten.

Meer info op www.hetpluspunt.be.