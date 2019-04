Koppel verlaat Heide voor avontuur in Frankrijk Toon Verheijen

18 april 2019

13u03 1 Kalmthout Zes jaar geleden leerden ze elkaar kennen via het internet en al snel sloeg de vonk over. Letterlijk en figuurlijk, want allebei droomden ze er toch van te verhuizen naar het buitenland. Nu zes jaar later zijn ze getrouwd en vonden ze in het Franse Pontcirq hun droomhuis. Tegen de zomer willen ze het eerste gedeelte van hun B&B en gîtes openen. “We waren verslaafd aan het programma ‘Wij vertrekken’ en toen dachten we bij onszelf: laten we het nu doen”, lachen Danny Desmidt en Els Verreyken.

Genieten van het leven, reizen, werk doen dat ze graag doen en ooit naar het buitenland trekken. Dat waren de gemeenschappelijke passies van Danny en Els toen ze elkaar zes jaar geleden leerden kennen via het internet. Ze kochten samen een camper en trokken de wereld in en later kochten ze samen een huis in Heide. “We waren best wel tevreden hoor, maar toen we nadachten over ons pensioen als zelfstandige dachten we: laten we het nu doen. We zijn beiden net de vijftig gepasseerd. Dus was het nu echt wel de moment. Daarom zijn we vorig jaar ook getrouwd, want we wilden echt als koppel aan ons avontuur beginnen. Tijdens ons huwelijksfeest hebben we dan de vrienden en familie ingelicht (lachen).”

Zoektocht

Was alleen de vraag, waar. Al snel viel de keuze op Frankrijk. Ver weg en toch nog dichtbij. “We wilden wel niet zomaar ergens naartoe gaan. We wilden nog altijd wel werken en daarom rijpte het plan van een B&B of gîtes te openen. We bekeken elke ‘Ik vertrek’-aflevering op de Nederlandse televisiezenders met veel enthousiasme en kregen steeds meer kriebels om het zelf te proberen”, vertellen Ann en Danny. “We zijn in totaal drie keer naar Frankrijk gereden en hebben 39 panden bezocht. Eentje was bijna in orde, maar toen bleek dat enkele van de gebouwen misschien nooit bewoond zouden mogen worden. Dat risico wilden we niet nemen. Uiteindelijk werd het het 39ste pand dat we bezochten. Het was liefde op het eerste gezicht. Een mooi pand in kalksteen met de typische gekleurde luikjes en een duiventoren en een zwembad in het departement Lot vlakbij de Dordogne. Het ligt in een klein dorpje Pontcirq met amper 157 inwoners.

Voorbereid

Wie het programma ‘Ik vertrek’ kent, weet dat (de meeste) deelnemers nauwelijks voorbereid aan hun avontuur beginnen. Ann en Danny waren dan wel verslaafd aan het programma, maar hebben wel alles goed voorbereid. “Soms schrokken de makelaars ervan dat wij echt van alles foto’s namen”, lachen de twee. Danny was zelf actief in de bouwsector en daardoor had hij meer dan een goed oog in de staat van de gebouwen. Eind vorig jaar leek hun avontuur plots wel een echte ‘Ik vertrek’-wending te krijgen. “We hadden de deur achter ons toe getrokken in België en toen we al een tijdje onderweg waren kregen we plots te horen dat de verkoop nog niet kon doorgaan omdat er nog documenten ontbraken. Daar zaten we dan en noodgedwongen hebben we dus enkele maanden in onze camper moeten doorbrengen. Pas in februari werd de compromis getekend en volgende week wordt het eerste beschrijf getekend. De bedoeling is dat we dan tegen de zomer onze eerste gastenkamers en gîte al kunnen verhuren. Daarna volgen nog twee gîtes waaronder eentje speciaal aangepast voor mindervaliden.”

Meer info op www.aminatalot.com.