Kinderworkshop ikebana 16 februari 2018

02u28 0

Het Arboretum in Kalmthout organiseert op woensdag 28 februari een kinderworkshop ikebana. In deze workshop leren kinderen Japans bloemschikken met takken, blaadjes en bloemen. Niet alleen het materiaal dat de kinderen gebruiken, maar ook de schikking van het bloemstuk draagt een speciale betekenis. Het thema is 'Hina Matsuri' of meisjesdag in het Japans ook wel eens poppendag of perzikbloesemfestival genoemd. Helemaal volgens de ikebana-traditie vier je het poppenfeest met de kleuren roze en geel. Het roze staat voor de eerste perzikbloesems en het gele vinden we bijvoorbeeld in de forsythia (Chinees klokje). Aan het einde van de les, neem je een afgewerkt bloemstuk mee naar huis. De workshop duurt twee uur. Inschrijven kost 17,5 euro. (VTT)