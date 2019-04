Kinderen spelen vernieuwde speelpleinen in Toon Verheijen

03 april 2019

17u16 0

Heel wat kinderen uit de omgeving van de Kauwenberg en de Akkerlaan hebben hun vrije woensdagnamiddag op een leuke manier ingevuld. Na lang wachten en veel geduld uitoefenen mochten ze woensdag immers hun volledig vernieuwde speelpleinen weer betreden. De speelterreintjes werden stevig onder handen genomen en voorzien van nieuwe speeltoestellen. Ook de volledige groenvoorziening werd aangepast. “Sinds de aanleg in 1998 maakte de Kalmthoutse jeugd enthousiast gebruik van het terrein aan Kauwenberg, waardoor er best wat slijtage was”, vertellen burgemeester Lukas Jacobs en schepen Silke Lathouwers. “Hetzelfde voor het speelterrein op de Akkerlaan. Ook daar hadden verschillende toestellen hun beste tijd gehad. De laatste renovatie van dat speelterrein vond plaats in 2009 dus enkele speeltuigen hebben we nog kunnen recupereren. De verdere aankleding van het nieuwe terrein hebben we dan vooral overgelaten aan de kinderen zelf.”

De kindergemeenteraad en de jeugdraad kregen inspraak. “Met een totaalbudget van zo’n 100.000 euro voor beide terreinen waren er wel wat mogelijkheden. De kinderen kozen uiteindelijk voor een splinternieuw klim- en klautertoestel, een prachtige boomhut én een gezellig dribbelvoetbalveldje op dit terrein. Op de Akkerlaan werden dan weer een avonturenparcours, een wilgenhut en een combispeeltoestel geïnstalleerd.”