Kinderen palmen nieuw dorpshuis in 02u33 0 De Scheirder Wie wou, kon zich gisteren ook bekwamen in het spelletje pool.

Heel wat kinderen kwamen gisteren afgezakt naar het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer. "We gaan er tijdens de vier woensdagnamiddagen allerlei activiteiten organiseren", zeggen de begeleiders van de jeugddienst. "We willen de kinderen de kans geven om het nieuwe dorpshuis te leren kennen."





Gisteren konden de kinderen zich amuseren tijdens een gezelschapsspelletjesnamiddag. Op woensdag 17 januari gaan de kinderen zelf een nieuwjaarsreceptie in elkaar steken. De week erna wordt er geknutseld met bamboe en de laatste woensdag van de maand is er een kinderdisco.





Inschrijven kan altijd via dorpshuisnieuwmoer@kalmthout.be, jeugd@kalmthout.be of 03 620 22 67. (VTT)