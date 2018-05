Kantine KSK herleeft als Chirolokaal JEUGDBEWEGING VERHUIST GEBOUW IN NAJAAR NAAR EIGEN TERREIN TOON VERHEIJEN

11 mei 2018

02u26 0 Kalmthout De oude kantine van voetbalclub KSK in de stationsomgeving krijgt een tweede leven als Chirolokaal. Chiro Sloepi in Nieuwmoer krijgt de gebouwen en zal de structuur gebruiken om ze op hun eigen terrein in de Kroonstraat weer op te bouwen. De jeugdbeweging hoopt tegen de lente van 2020 haar intrek te nemen in de nieuwe gebouwen.

Chiro Sloepi bestaat bijna 60 jaar en telt iets meer dan 100 leden. In de jaren '90 werden nieuwe lokalen opgetrokken, maar die zijn nu volledig uitgeleefd. "Een viertal jaren geleden trokken we al aan de alarmbel", vertelt Lies Van De Keybus van de werkgroep rond het bouwproject. "Onze huidige lokalen voldoen echt niet meer. Totaal versleten, overal lekken. Er is nog wel wat oplapwerk gebeurd met steun van de gemeente. We zijn dan op verschillende locaties gaan kijken en informatie gaan vragen hoe zij hun bouw hebben verwezenlijkt. Al snel werd ook duidelijk dat het financieel plaatje niet min zou zijn. Toen kwam het voorstel van de gemeenten om de kantine van KSK te gebruiken en dat leek ons wel wat."





Refter voor 165 man

Uiteindelijk is de werkgroep aan de slag gegaan en ligt er stilaan een eerste plan op tafel. "Met het nieuwe lokaal hebben we ongeveer een binnenruimte van 40 meter", vertelt een deel van de groepsleiding. "Er komen vier lokalen, een lokaal voor de leiding en een refter voor 165 mensen. Uiteraard ook een keuken, sanitair en voldoende berging. De bedoeling is dat we nu de plannen verder uitwerken en daarna een bouwaanvraag indienen. In het najaar zouden we dan het gebouw van KSK willen verhuizen om dan effectief met de verbouwingen te kunnen beginnen. De planning is om alles rond te krijgen tegen de lente van 2020."





Spaarkas

De Chiro heeft momenteel een spaarkas van zo'n 50.000 euro, maar voor de realisatie van het gebouw zal een pak meer nodig zijn. Het project wordt immers geraamd op 340.000 euro. "Het is niet de bedoeling dat we dat uiteraard allemaal zelf gaan bekostigen in een keer. We zijn in elk geval de Kerkfabriek al enorm dankbaar dat we het terrein in erfpacht krijgen voor 99 jaar en maar een symbolische euro huur per jaar moeten betalen. Verder hebben we nog onze activiteiten waarmee we wat inkomsten proberen te halen net als het verhuur van onze lokalen. Maar uiteraard is dat niet voldoende. We zullen dus nog op zoek moeten gaan naar financiering bij sponsors, een lening of eventuele susbsidiemogelijkheiden. We hopen ook om materialen gesponsord te krijgen en met inzet van vrijwilligers kunnen we ook de werkuren bekostigen. We vragen dus niet alleen financiële steun, maar vooral ook helpende handen."