Kalmthoutenaar verovert Antwerpse districtstitel in het bandstoten Toon Verheijen

27 januari 2019

17u01 0 Kalmthout Marc Stoop, lid van BC De Noorderkempen, heeft in Essen het districtkampioenschap bandstoten gewonnen.

Het bandstoten is een van de moeilijkste disciplines in het klassieke biljart. Stoop maakte komaf met de drie andere finalisten en met zijn 40-37 overwinning in 15 beurten tegen vice-kampioen Jerry Van Tilborgh zette hij de kers op de taart. “Marc Stoop is een gedreven maar erg rustig biljarter”, klinkt het bij zijn club. “Een absolute voorwaarde in deze discipline waarin goed redeneren en accuraat spelen de eerste voorwaarden zijn. Door zijn zege in deze finale kwalificeerde hij zich voor de gewestelijke finale.” Bij BC De Noorderkempen hopen ze alvast dat ook deze deelname een nieuwe titel oplevert voor de Kalmthoutenaar.