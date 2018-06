Kalmthout haalt grote schermen vanonder stof 09 juni 2018

De vijf musketiers die vier jaar geleden het lumineuze idee hadden om de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK in Brazilië op groot scherm te tonen op het marktplein, staan ook dit jaar weer paraat, net als voor het EK twee jaar geleden in Frankrijk. Marc Verachtert, Gert Pauwels, Bart Francken, Philip Van Hooydonck en Frank Hermans zijn al sinds oktober met de voorbereidingen bezig. Voor hen mag het WK stilaan beginnen. "We hebben het WK-dorp dit jaar wel helemaal anders ingericht", vertellen de vijf initiatiefnemers. "De tent hebben we gedraaid. De twee schermen staan nu eigenlijk naast elkaar, waarvan een in de grote tent en het andere buiten. De schermen worden zo geplaatst dat de vrijwilligers die aan de bonnenstand, de cavabar, de togen of de frituur staan het voetbal ook een beetje kunnen volgen. We houden vast aan het volkse karakter: voetbal, een pintje en een frietje." De tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zaterdag 23 juni tegen Tunesië start met de Titan Soccer Day. Verschillende trainers van jeugdploegen uit Kalmthout zullen dan zo'n 150 kinderen voetballes geven. "Die sessie was in een mum van tijd volzet", zegt Gert Pauwels. "En we plannen nog heel wat andere randanimatie. En nu: op naar de finale!" (VTT)