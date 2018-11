Jorg Van Daele gaat 24 uren beeldhouwen voor vrede Kalmthout, Achterbroek en Nieuwmoer herdenken de Groote Oorlog Toon Verheijen

05 november 2018

13u04 0 Kalmthout Beeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuwmoer zal in het weekend van 10 en 11 november 24 uren aan één stuk beeldhouwen. Hij doet dat in het kader van een project voor vrede. In hetzelfde weekend staan er onder meer ook een fakkeltocht en 24 uren fietsen op het programma.

Jorg Van Daele is al enkele jaren bezig met een wereldreis waarbij hij in verschillende landen al een beeldhouwwerk maakte voor zijn project ‘Wings for Peace’. “De afgelopen drie jaar heb ik vijftien beeldhouwwerken in dertien landen gemaakt”, vertelt Jorg Van Daele. “Het meest recente was een beeld in Bolivia in oktober dit jaar. Daarom leek het me ideaal om ook in eigen dorp aan deze actie deel te nemen. Ik start zaterdag 10 november om 15 uur met mijn beeldhouwwerk ‘Vleugel voor de Vrede’ in blauwe hardsteen en in metaal. Bedoeling is dat het 24 uren later, dus op zondag 11 november om 15 uur, klaar is. Iedereen is doorlopend welkom om te komen kijken.”

De fakkeltocht die vanuit Nieuwmoer vertrekt passeert ook langs de galerij van Jorg Van Daele. Er treden ook verschillende dj’s op en er is uiteraard ook een bar voorzien. Op zaterdag kan je ook iets eten tussen 17 en 20 uur (handgemaakte ravioli als voorgerecht en als hoofdgerecht een lamsstoofpotje of een kokoscurry met kip of vegetarisch en een dessertje). Inschrijven moet via newjorggalery@telenet.be of 0479/51.90.71 of via Facebook. Het eten kost 15 euro.

Fiets van wensboom naar wensboom

Gedurende 24 uur zal overigens héél Kalmthout in de ban zijn van ‘24 uren voor de vrede’. Zo staan er wensbomen gemaakt door Gitok aan De Beek, aan het perkje bij Moeder Kee in Heide en aan de bibliotheek, net zoals in Achterbroek aan de kerk en aan de Roerdomp in Nieuwmoer. Bij elke wensboom in Kalmthout zal er gedurende deze twee dagen een checkpoint staan waar je een stempel van een letter zal ontvangen als je er passeert. Wanneer je de letters van ‘vrede’ bij elkaar hebt gefietst, ontvang je een mooi een boek over Kalmthouts ereburger Herman Vanspringel. Die laatste zal trouwens ook aanwezig zijn aan het parkje bij de bib tussen 15 en 18 uur.

Kalmthoutse muziekverenigingen trommelen zondag vanuit drie hoeken de vrede bij elkaar en komen samen aan de kerk op het Kerkeneind. Daar is een stiltemoment en bloemenhulde voorzien ter nagedachtenis van de Groote Oorlog.

Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website van de gemeente.