Jong gelezen, oud gedaan 08 mei 2018

De bibliotheek van Kalmthout is gestart met Boekstart. De bedoeling is om ouders met (jonge) kinderen aan te sporen om meer boeken te lezen.





"Het komt er op neer dat we ouders van baby's en peuters regelmatig een boekenpakket geven met informatie over voorlezen en de bibliotheek zelf", zegt schepen Sandra Hoppenbrouwers. "Zo moedigt Boekstart ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken." De eersten die zo'n pakket kregen waren Lexie en haar mama. De babypakketten worden in alle gemeenten die deelnemen door de Vlaamse overheid gefinancierd. (VTT)