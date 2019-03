Jeugdverenigingen houden straten en pleinen proper Toon Verheijen

18 maart 2019

Leden van de jeugdbewegingen Chiro Sloepi Nieuwmoer, Chiro Si-Jo Heide, Chiro Myin Kalmthout, Scouts en Gidsen Heuvel en KLJ Achterbroek trokken de voorbije dagen de straat op voor een grote lenteschoonmaak in de straten en op de pleinen in Kalmthout. Tientallen zakken werden ingezameld en door de gemeente afgevoerd naar het containerpark. “We zijn blij met het initiatief van de verenigingen”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “We doen als gemeente zelf ook heel wat inspanningen voor het milieu, maar hulp van elke Kalmthoutenaar is onontbeerlijk. Ook volgend weekend wordt er nog een zwerfvuilactie georganiseerd in Kalmthout. Wie zelf ook zijn steentje wil bijdragen, kan op het gemeentehuis gratis een afvalgrijper, vuilzakken en handschoenen afhalen.