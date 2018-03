Jeugdboekenweek start met jeugdboekenfeest 01 maart 2018

De bibliotheek van Kalmthout is de jeugdboekenweek gestart met een heus jeugdboekenfeest. Kinderen waren er heel de namiddag welkom om aan allerlei leuke activiteiten deel te nemen. Ze mochten er komen knutselen, lezen teken en de wereld van wetenschap en techniek ontdekken. De bib kreeg immers steun van de school Gitok die met een 3D-printer aanwezig was. "De Jeugdboekenweek is een heuse maand geworden", zegt Jan Collet. "Wij zetten wetenschap en techniek in de kijker. Zo organiseren we met Academie Sint-Lukas/Pigment een workshop over kunst met Tisstof een naaiatelier, met Tatteljee een repair-café for kids en met Gitok wijden we het spiksplinternieuwe e-lab in met een workshop 'kennismaken met techniek en wetenschap'. We gaan terug in de tijd en tonen de Back to the Future-trilogie." (VTT)