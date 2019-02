Jeugdambassadeurs op bezoek bij Studio Vandersteen Toon Verheijen

20u20 0 Kalmthout De jeugdambassadeurs van het Suske en Wiske – Kindermuseum zijn woensdag op bezoek geweest in Studio Vandersteen. Ze ontmoetten er Luc Morjaeu en Peter Van Gucht, de tekenaars van Suske en Wiske. Zij vertelden hoe een Suske en Wiske-verhaal tot stand komt en hoe je Suske en Wiske nu eigenlijk tekent.

“Als je het uithangbord van het Kindermuseum bent, moet je natuurlijk weten hoe zo’n strip gemaakt wordt”, vertelt educatief medewerkster Marleen Van Houselt. “Daarom hebben we ze meegenomen naar de tekenaars van de strip.”

Sinds 7 november 2018 heeft het Kindermuseum in Kalmthout vijf jeugdambassadeurs. Deze kinderen adviseren, testen en denken mee na over het nieuw in te richten museum. Dat wordt momenteel immers volop verbouwd en krijgt een volledig nieuwe inrichting. De afgelopen maanden hebben ze al verschillende opdrachten van de nieuwe tentoonstelling uitgeprobeerd. “Onze jeugdambassadeurs zijn erg enthousiast over de nieuwe opdrachten, maar gelukkig zijn ze ook kritisch zodat we de nieuwe tentoonstelling nog beter kunnenafstemmen op hun smaak”, zegt directeur Philip De Smet.

De jonge ambassadeurs hebben ook Helena Vandersteen mogen interviewen. Afgelopen woensdag hebben ze dan weer een eerste laag verf in het museum aangebracht. Na maanden afbreken vormde dit meteen de symbolische start van de opbouwwerken.