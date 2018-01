Inwonersaantal weer gestegen 02u39 0

De gemeente Kalmthout telde op 1 januari exact 18.600 inwoners en dat zijn er 120 meer dan een jaar eerder. De vrouwen zijn met 9.483 tegenover 9.117 mannen. Het gehucht Achterbroek is het sterkst gegroeid met 72 inwoners. Er waren ook weer meer geboortes (167 ten op zichte van 163). In 2017 waren er 177 overlijdens in Kalmthout. Het aantal echtscheidingen is ook fors gedaald. In 2017 waren er 16. Twee jaar geleden waren er dat nog 30. Er waren 61 huwelijken in 2017. En ook de jubilarissen doen het zeer goed: 86 koppels zijn 50, 60 en 65 jaar zijn getrouwd. Twee koppels vierden zelfs hun platina of 70-jarig huwelijk. (VTT)