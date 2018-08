Inga Verhaert en Leona Detiège kopstukken sp.a 18 augustus 2018

De afdeling van sp.a pakt uit met twee 'bekende' vrouwen als lijsttrekker en lijsttduwer. Huidig provinciedeputé Inga Verhaert zal de lijst trekken en ereburgemeester van de stad Antwerpen Leona Detiège wordt lijstduwster. "Verder zijn we vooral trots dat we met maar liefst vijftien nieuwe mensen komen (op een totaal van 25) en dat daarbij heel wat jonge mensen zitten. Uiteraard kiezen we daarnaast ook voor ervaring met huidig fractieleider Fons Dierckx. Onze bedoeling is echt om opnieuw stand te houden en liefst natuurlijk nog wat te groeien. We ambiëren deze keer ook echt om deel te nemen aan het bestuur. Het kan, want als CD&V een beetje verliest, hebben ze een partner nodig. Het is voor ons belangrijk omdat vanaf volgend jaar het OCMW opgaat in de gemeente en dan moet er extra gelet worden op sociaal beleid." (VTT)