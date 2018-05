Informatieavond over nucleair ongeval 31 mei 2018

02u27 0

Het Crisiscentrum organiseert op 13 juni een informatieavond in het Strijboshof over nucleaire veiligheid. De gemeente Kalmthout ligt in vogelvlucht slechts 15 kilometer van de kerncentrale van Doel. "De kans op een nucleair ongeval is misschien klein, maar is ook niet volledig uit te sluiten", klinkt het bij de gemeente. "We kregen het aanbod om zo'n avond te organiseren. Je krijgt die avond te horen wat je moet en kan doen in geval van een nucleair ongeval. De sprekers lichten ook toe wat het nucleaire risico is en wat het begrip radioactiviteit is. (VTT)