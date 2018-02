Iedereen welkom in nieuw e-lab GITOK OPENT HIGHTECHRUIMTE MET 3D-PRINTER EN VIRTUALREALITYBRIL TOON VERHEIJEN

24 februari 2018

02u43 0 Kalmthout Met enige trots heeft Gitok, de domeinschool voor wetenschap en techniek in Kalmthout, een eigen e-lab in gebruik genomen. In het lab staat allerlei hoogtechnologisch apparatuur waar kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken om zelf te leren experimenteren en redeneren. Het opmerkelijke is dat ook mensen van buiten de school welkom zijn in het e-lab.

Het was gisterennamiddag nog een drukte van jewelste in het allereerste e-lab van de regio in Gitok Bovenbouw aan de Kapellensteenweg. De laatste poetsbeurt voor de machines, de meubels op hun plaats zetten en zorgrobot Zora de speech laten inoefenen. Verspreid over de gloednieuw ingerichte ruimte, gerealiseerd door twee lokalen samen te voegen, staan verschillende laptops om de robots te programmeren. Er staat ook een moderne virtualrealitybril, een echte 3D-printer en een machine die haarfijn vormen kan uitsnijden tot op de millimeter juist.





Techniek

"We zijn er enorm trots op", vertelt directrice Kathy Vincent van Gitok Bovenbouw. "De bedoeling is dat we in de hightechruimte onze eigen leerlingen, maar vooral ook leerlingen van de lagere scholen en andere secundaire scholen kunnen laten proeven van techniek én wetenschap. Maar bijvoorbeeld ook studenten uit het hoger onderwijs die een 3D-printer kunnen gebruiken voor een taak zijn hier gerust welkom. We zetten echt onze deuren open."





Wanneer directrice Kathy Vincent ons het lokaal laat zien, lopen leerkrachten binnen en buiten. Allemaal glunderend om het materiaal dat er staat. "Jongens en hun speelgoed. Het is hier wel van toepassing", knipoogt Kathy Vincent. "We hopen hier de kinderen en jongeren te 'triggeren'. Onze leerkrachten hebben nu ook al verschillende workshops op poten gezet. Ideeën voor workshops zijn ook nog altijd welkom."





Een van de knapste instrumenten is de virtualrealitybril. "Een van de mogelijkheden is virtueel in een garage aan de slag gaan en werken aan de motor van een auto", zegt een van de leerkrachten. "Het voordeel is dat als de motor ontploft, het niet echt is."





BASF

Voor de school is de investering in het e-lab best fors. Alles samen hangt er een kostenplaatje van zo'n 80.000 euro aan vast. "Maar gelukkig kunnen we rekenen op een aantal externe partners waaronder BASF. Zij zijn het project enorm genegen en zien in de jeugd ook de toekomst", zegt Kathy Vincent. "Ook de ouderraad en de gemeente hebben meer dan hun steentje bijgedragen. De bedoeling is nu dat we op dinsdag en vrijdag het e-lab openstellen voor iedereen als ze reserveren. Op langere termijn is het echt de bedoeling dat het één dag in de week echt openstaat voor iedereen. Je moet dan wel aantonen dat je met de apparatuur kunt werken of aangeven dat je misschien kort wat introductie nodig hebt. Mensen zullen ook niets moeten betalen als inkom. Wie bijvoorbeeld de 3D-printer gebruikt, zal enkel het materiaal moeten betalen. We denken er ook aan om speciale evenementen te organiseren rond bijvoorbeeld Halloween ofzo."