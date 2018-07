Iedereen op scherp op de Heide EXTRA MAATREGELEN VAN KRACHT NA CODE ROOD VOOR BRANDGEVAAR KRISTOF DE CNODDER

03 juli 2018

02u33 0 Kalmthout Nu code rood geldt voor brandgevaar op de Kalmthoutse Heide is het alle hens aan dek om een daadwerkelijke heidebrand te voorkomen. Een brandweerploeg patrouilleert constant in het natuurgebied en ook de brandwachttoren is permanent bemand. "Te ver op de heide gaan is nu echt af te raden."

Onder het motto 'beter voorkomen dan genezen' steken de brandweer en het Agentschap Natuur en Bos dezer dagen een tandje bij op de Kalmthoutse Heide. Zo zijn er meer boswachters dan normaal op pad, rijdt er een brandweerwagen rond en staan er mensen op de uitkijk in de brandwachttoren. Vanop die toren kan je kilometers ver zien en zo kan een beginnende rookpluim van ver worden gespot. Een team van een dertigtal vrijwillige torenwachters staat paraat. Bert De Vynck - die vorig jaar een brand over de Nederlandse grens in een vroeg stadium spotte - is er daar één van. "Ook deze week zal ik weer mijn shift draaien op de toren", vertelt Bert. "De term 'code rood' zegt voldoende. Het is dan aan ons om heel alert te zijn. Hoewel er meestal niks gebeurt, heb ik me toch nog nooit verveeld op de toren. Ik kan tussendoor best genieten van de rust en het uitzicht." Op de begane grond houden de plaatselijke brandweer en het Agentschap Natuur en Bos een oogje in het zeil. "We sturen meer mensen uit dan normaal", zegt boswachter Jef De Winter. "Naast eventuele brandhaarden spotten zien we het als onze taak om de bezoekers van de heide te sensibiliseren. Zo spreek ik wandelaars dezer dagen doorgaans aan. Ik benadruk dat roken absoluut 'not done' is en adviseer hen om zich niet te ver op de heide te begeven. Als er toch eens iets gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk de heide te kunnen verlaten."





Extra ogen

Wandelaars de toegang tot de heide ontzeggen is echter niet aan de orde. "Praktisch is dat niet realiseerbaar omdat je zo'n groot gebied nooit helemaal kan afsluiten", beseft Jef De Winter. "Bovendien betekenen extra mensen ook extra ogen om problemen - zoals beginnende brandjes of mensen die toch roken - te spotten. Daarom gaan we bezoekers niet verbieden om de heide te betreden, al raden we het ook niet meteen aan." Een grote heidebrand - zoals die van zeven jaar geleden - maken ze in Kalmthout liever niet meer mee. "Een klein brandje hoeft niet eens een zware ramp te zijn voor de natuur, maar in 2011 ging er 600 hectare in de vlammen op en zo'n rampscenario willen we nu absoluut vermijden", besluit Jef De Winter.