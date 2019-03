Hulpdiensten hebben handen vol met omgevallen bomen, hekken en andere spullen Toon Verheijen

10 maart 2019

14u37 0 Kalmthout De hulpdiensten in het Antwerpse hebben de handen vol zondagmiddag met meldingen van omgewaaide bomen en andere stormschade.

Op de Putsesteenweg in Kalmthout ter hoogte van de Kalmthoutse Heide is een boom ongevallen. De volledige rijbaan is er versperd en de brandweer moet de boom in stukken komen zagen. Hetzelfde zou gebeurd zijn aan de Kalmthoutsesteenweg tussen Kapellen en Kalmthout ter hoogte van de spoorwegovergang. In Schilde ging zaterdag al een boom tegen de vlakte in de Schildedreef.

In Edegem vielen enkele bomen om in de Drie Eikenstraat waarbij enkele takken tegen een woning terechtkwamen. Aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich is een werfcontainer omgewaaid en zijn ook zowat alle herashekken rond de werf omgewaaid. In Antwerpen is dan weer een deel van een stelling losgekomen op de hoek van de Quinten Matsijslei en de Van Ecklei.