Hoeve onbewoonbaar na hevige brand TWEE BEWONERS EN HUISDIEREN KOMEN MET SCHRIK VRIJ SANDER BRAL

23 februari 2018

02u44 0 Kalmthout De Kalmthoutse hoevewoning van boer Pauwels en zijn vrouw is volledig uitgebrand. Om een nog onbekende reden brak er gisterenochtend brand uit op het rieten dak van de woning. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de schuur en de stallen maar kon het woongedeelte niet meer redden. De twee bewoners en hun huisdieren konden gered worden.

De Vogelenzangstraat in Kalmthout stond gisterenochtend in rep en roer. Het rieten dak van boer op rust Marcel Pauwels vatte om een nog onduidelijke reden plotseling vuur. Eén van de overbuurvrouwen zat op de eerste rij rond half tien in de ochtend.





"In het begin zag ik enkel lichte rook opdoemen uit het dak", klinkt het. "Ik hoorde opeens overal sirenes en merkte dat het menens was. Op het moment dat de brandweer arriveerde, veranderde de rook in likkende vlammen. Ik schrok ervan hoe snel het vuur zich verspreidde, er was echt geen houden aan. Ik zag het eerlijk gezegd niet goed komen, maar de brandweer heeft het ergste kunnen voorkomen."





De brandweer had heel wat moeite met de bluswerken en had dertig manschappen en acht bluswagens van verschillende korpsen nodig om de situatie onder controle te krijgen.





"Tijdens bluswerken is een rieten dak onze ergste vijand", benadrukt Ronny Van Riel van de Brandweer Zone Rand, post Kalmthout. "Elke spriet is een afzonderlijk zuurstofkanaaltje dat de vlammen voedt. Bovendien is het volledig waterafstotend waardoor het moeilijk blussen is, daarom wordt het ook als dakbedekking gebruikt."





Bijstand gevraagd

"Nadat onze eerste ploeg arriveerde, hebben we onmiddellijk bijstand gevraagd van de brandweerpost Essen en ook Kapellen is versterking komen bieden. We zijn heel de dag bezig geweest om al het riet naar beneden te halen en te blussen. We konden voorkomen dat de brand uitsloeg naar de aanpalende schuur en stallen, maar de hoevewoning hebben we niet kunnen redden."





Het dak van de woning is volledig uitgebrand maar ook beneden is er veel roet- en waterschade waardoor de hoeve onbewoonbaar verklaard is. "Er zijn ergere dingen in het leven", klinkt het nuchter bij de dochter van Marcel en zijn vrouw, die gisteren ter plaatse kwam om haar ouders op te vangen. "Zo denken mijn ouders er ook over, het zijn allebei rationele mensen. Het belangrijkste is dat ze allebei ongedeerd uit de brand zijn gekomen. Ook hun twee honden zijn gered. Mijn ouders werden in eerste instantie door de overburen opgevangen. Ze zullen tijdelijk een andere woning moeten zoeken maar aangezien hun vier kinderen allemaal in Kalmthout wonen en plaats genoeg hebben, is dat geen probleem. Het was natuurlijk wel schrikken en het zal heel wat voeten in de aarde hebben om alles geregeld te krijgen maar opnieuw: het belangrijkste is dat ze gezond zijn."





Technisch defect

Marcel Pauwels had vroeger een professionele varkensboerderij in Wuustwezel. Toen hij meer dan twintig jaar geleden in de Kalmthoutse hoeve ging wonen, zette hij dat werk nog even verder om daarna op rust te gaan. Samen met zijn vrouw is hij ondertussen tachtiger. Naast zijn twee honden, die tijdelijk in de buurt terecht kunnen, hield hij in zijn stallen enkel nog kippen en konijnen. Alle diertjes zijn ongedeerd gebleven.





De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Vermoedelijk gaat het om een technisch defect aan één van de schouwen.