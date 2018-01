Hemgenbergs en Meeusen met én tegen elkaar 29 januari 2018

02u42 0

Tennis

Dubbeltoernooi Snauwaert

Nadat ze het in de reeks dubbel mannen tot 120 punten eerst tegen elkaar opnamen, speelden Jonas Hemgenbergs en Jurgen Meeusen later op de avond met elkaar de eindstrijd in de topreeks tot 200 punten.





In de reeks tot 120 punten mocht Essense-speler Meeusen vieren. Samen met Nicky Vlyminckx ging hij met 6-3, 6-0 over Hemgenbergs en Alessandro Tamburello. In de hoogste reeks verrasten Hemgenbergs en Meeusen in halve finale het als tweede geplaatste duo Thomas Janssens/Joonas Jurvakainen met 6-3, 4-6, 10-6. Pas laat op de avond stond de finale tegen Jens Heyndrickx en Gilles Van Beirendonk op de affiche.





Pech voor Morgane Van den Bergh die twee finales speelde, maar telkens aan het kortste eind trok. In de reeks dubbel gemengd tot 140 punten verloor Van den Bergh aan de zijde van Victor Dieltiens met 2-6, 6-1, 10-6 van Barbara Ahrens en Jens Heyndrickx. In de categorie tot 100 punten werd het met Raf Vandewinkel een 6-2, 6-3 nederlaag tegen Elle Van Oevelen en Kjell Deckers. (WWT)