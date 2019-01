Heideschutters: “Blij dat we zelf uit brandend gebouw zijn geraakt” Boogschuttersvereniging ziet lokaal in vlammen opgaan Toon Verheijen

07 januari 2019

17u47 0 Kalmthout De Heideschutters blijven niet bij de pakken zitten en hopen zo snel mogelijk een nieuw gebouw te kunnen optrekken. Hun lokaal werd vrijdag vernield door een brand. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. “We zijn blij dat we zelf op tijd uit het gebouw zijn geraakt”, aldus Jos Van Hooydonck.

De Heideschutters in de Anjelierenstraat moeten nog altijd wat bekomen van hun minder prettig begin van 2019. Enkele bestuursleden waren vorige week wat aan het werken in het gebouw toen er plots brand uitbrak. Ze geraakten net op tijd buiten, maar konden niet verhinderen dat het gebouw vooral binnenin volledig verwoest geraakte. “Er zal niets anders opzitten dan het gebouw met de grond gelijk te maken en een nieuwbouw op te trekken”, vertelt voorzitter Jos Van Hooydonck.

“Natuurlijk willen we dat zo snel mogelijk maar veel zal ook afhangen van de verzekering. We weten nog altijd niet wat er precies is foutgelopen. Ik weet dat we buiten aan het slijpen waren. Zijn er gensters naar binnengeslagen en is daardoor de isolatie tussen de stalen buitenmuur en de gyprocwand in brand gevlogen ? Het kan. Gelukkig zijn we zelf niet gewond geraakt. Een banaal ongeval, maar dus wel met verstrekkende gevolgen voor onze vereniging.”

Schade

Aan de buitenkant van het gebouw is er weinig tot niets te zien van de brand, maar binnenin is de schade enorm. De Heideschutters, opgericht in 1983 vanuit de Sint-Sebastiaansgilde, is nog een vrij jonge vereniging maar kan dus helemaal opnieuw beginnen. “Je levenswerk verloren zien gaan doet pijn”, zegt Jos Van Hooydonck. “Tafels, stoelen, kasten, onze schietbaan zelf, een dertigtal bogen, drank, eten en een keuken van amper twee jaar oud. Alles is verloren gegaan. Zo’n boog bijvoorbeeld kost al snel 200 tot 300 euro dus dan weet je dat de rekening voor ons hoog zal oplopen.”

Bevriende clubs

De Heideschutters hopen de komende tijd terecht te kunnen bij bevriende clubs. “We hopen vooral als ploeg nog regelmatig te kunnen samenkomen”, vertelt de voorzitter. “We gaan praten met andere clubs om daar te kunnen trainen en onze wedstrijden te kunnen organiseren. We zullen het zo wel moeten doen, want het is als schuttersvereniging niet gemakkelijk om zomaar een nieuwe locatie te vinden. We schieten op 25 meter. Dat bekent dat je gebouw al minstens veertig diep moet zijn. Die vind je niet overal natuurlijk. Hopelijk hebben we binnenkort goed nieuws voor onze leden en kunnen we in de buurt ergens terecht.”