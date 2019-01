Heide krijgt uitkijktoren én nieuwe brandtoren Bouwwerken uitkijktoren zijn gestart maar liggen stil in broedseizoen Toon Verheijen

08 januari 2019

13u06 0 Kalmthout Bouwbedrijf Jos De Jongh heeft gisteren de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een nieuwe en meteen de eerste uitkijktoren op de Kalmthoutse Heide. De toren komt aan de Verbindingsstraat in de buurt van Stappersven. Later dit jaar starten ook nog de bouwwerken aan de nieuwe brandtoren. Die wordt bijna dubbel zo hoog.

Het initiatief van de nieuwe uitkijktoren komt van Natuurpunt zelf. “We willen vooral eens iets extra doen voor de recreanten”, zegt Stein Temmerman van Natuurpunt. “De toren komt aan Stappersven zodat de mensen er een goed zicht op krijgen. Vanaf de Verbindingsstraat komt er ook een houten pad tot aan de toren zodat die ook voor rolstoelgebruikers perfect te bereiken is. Ook het ietwat verhoogde gelijkvloers is helemaal toegankelijk voor mindervaliden.” De toren zelf zal vier verdiepingen tellen en op elke verdieping kan je een blik werpen op elke windrichting. De toren zal in totaal elf meter hoog zijn.

Steen

Opmerkelijk is dat Natuurpunt deze keer niet kiest voor een houten toren, maar voor een stevig exemplaar in baksteen en beton gaat. “We hebben vooral voor duurzaamheid gekeken en naar de brandveiligheid in dit gebied”, aldus Stein Temmerman. “Een stenen toren is ook wat stabieler. De bouwwerken starten nu en gaan verder tot maart. Dan moet er gestopt worden voor het broedseizoen. In augustus kan er dan verder gewerkt worden. Dit najaar hopen we de toren klaar te hebben. Bedoeling is dat de toren ook een beetje dient als informatiepunt over de omgeving en de geschiedenis van de turfontginning. In de toren komen ook nestkasten en een speciale schouw voor vleermuizen.” De toren is een ontwerp va architectenbureau Komaan!Architecten uit Antwerpen.

Brandtoren

De gemeente is blij met het initiatief van Natuurpunt. “We zijn er zeker van dat het een bijkomende toeristische trekpleister is”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De toren zal ook mooi aansluiten bij de Verbindingsweg, waar heel wat fietsers en wandelaars passeren. En vooral het Stappersven, één van onze mooiste vennen, komt nu straks prachtig in beeld vanop de toren.” De gemeente zelf is ook bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe brandtoren. Die komt op de plaats van de huidige aan het Van Ganzenven. “De toren wordt wel een stuk hoger, want hij gaat van 25 naar 42 meter. De toegankelijkheid voor de bezoekers en de torenwachters zal ook verbeterd worden. Het is een investering van ons, ANB en het communicatienetwerk ASTRID. Dus er zal voor de hulpdiensten ook een betere bereikbaarheid zijn.” Het gaat om een investering van om en bij de 220.000 euro. De gemeente Kalmthout is eigenaar van de toren. Die werd geplaatst in 1981 naar aanleiding van de heidebrand in 1976.