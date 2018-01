Grauw winterweer maakt plaats voor eerste zonnetje 02u41 0 Laenen Nog een beetje fris, maar wel ideaal wandelweer in de Kalmthoutse heide.

Na lang wachten, werd ons geduld beloond. Na een lange periode van grauw en grijs weer zonder zonneschijn, was het gisteren een mooie zonnige dag met helder blauwe hemel. En dat was te merken in de parken in en rond Antwerpen. Ook op de Kalmthoutse heide was het gezellig druk. Wie met de wagen kwam moest geduld hebben want het was file rijden tot aan de heide. Heel wat mensen profiteerden van de zonnestralen om een lange wandeling te maken en ook de honden genoten zichtbaar. Genieten was de boodschap, want vandaag is het gewoon weer grijs, mét kans op neerslag. (ADA)